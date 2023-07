Wall Street stable, les regards tournés vers l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert lundi sur de faibles variations en l'absence de nouveaux catalyseurs alors que les investisseurs ont désormais le regard tourné vers l'inflation américaine et les premiers résultats des grandes banques prévus cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 102,92 points, soit 0,31%, à 33.837,8 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,15% à 4.405,9 points. Le Nasdaq Composite grappille 0,06%, soit 8,56 points, à 13.669,281. Après la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain témoignant d'un marché du travail moins dynamique que prévu mais d'une hausse des pressions salariales, les investisseurs attendent désormais mercredi les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis. Une confirmation du ralentissement des prix à la consommation en juin à 3,1% sur un an, telle que prévue par le consensus Reuters, pourrait les amener à revoir les anticipations de hausse de taux alors que leur trajectoire reste incertaine pour la fin de l'année. "Les prix de l'énergie et les prix des denrées alimentaires dans les supermarchés ont baissé. Donc (l'inflation) devrait encore être un peu persistante dans certains secteurs, mais aller dans la bonne direction", prédit Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth. La saison des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre débute par ailleurs ce vendredi avec notamment JPMorgan Chase et Citigroup, ce qui incite également à une certaine prudence. Citigroup a abaissé lundi sa note sur les actions américaines de "surpondérer" à "neutre", citant la menace d'une récession. La banque américaine a en outre indiqué que la croissance des entreprises devrait ralentir alors que "l'euphorie" liée à l'intelligence artificielle (IA) entre dans une phase de digestion. Selon les données de Refinitiv, le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait reculer de 5,7% au deuxième trimestre. En attendant, en Bourse, Meta Platforms avance de 2,24%, toujours porté par le lancement de Threads, un concurrent de Twitter, qui selon Evercore ISI, est bien placé pour faire de l'ombre au site de microblogging, racheté par Elon Musk. Icahn Enterprises bondit de 11,91% après la finalisation d'accords de prêt modifiés entre Carl Icahn et les banques pour dissocier les prêts personnels contractés par le milliardaire de l'action du groupe à la suite des critiques émises par Hindenburg Research. Les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à Wall Street Xpeng, Li Auto et Nio reculaient de 1,23% à 3,60% après la décision de la fédération du secteur (CAAM) de renoncer à son engagement sur les "tarifications anormales". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)