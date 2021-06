Wall Street stable en attendant Powell

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue peu mardi à l'ouverture dans l'attente d'une intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui devrait réaffirmer le caractère passager de l'inflation aux Etats-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 24,64 points, soit 0,07%, à 33.852,33 points et le Standard & Poor's 500, plus large, est stable à 4.224,79 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,03% à 14.146,06 points.

La Fed a publié lundi après la clôture la déclaration que fera son président Jerome Powell à l'ouverture de son audition au Congrès à 18h00 GMT. Dans cette déclaration, Jerome Powell met en avant "l'amélioration soutenue" de la situation économique aux Etats-Unis et estime que si l'inflation a "progressé de manière notable", cette poussée devrait se dissiper.

"Nous approchons du sommet de la reprise économique et c'est un moment plus difficile car nous devons penser à ce que cela signifie pour la croissance, les bénéfices des entreprises et le soutien des banques centrales", a déclaré David Riley, chargé de la stratégie investissements chez BlueBay Asset Management.

En Bourse, Riot Blockchain et Marathon Patent perdent 4,85% et 7,09% respectivement après le recul du bitcoin sous les 30.000 dollars pour la première fois depuis janvier, en réaction à l'offensive chinoise contre les cryptomonnaies.

Moderna avance de 2,86% en raison de l'option d'achat exercée par l'Union européenne pour 150 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le COVID-19.

