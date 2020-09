Wall Street soutenue par Apple et l'ISM manufacturier

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, soutenue par le secteur technologique et la forte progression de l'indice ISM manufacturier, qui nourrit l'optimisme sur la reprise post-coronavirus aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 215,61 points (+0,76%) à 28 645,66.

Le S&P-500, plus large, a pris 26,34 points, soit 0,75%, à 3 526,65.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 164,21 points (1,39%) à 11 939,67 points.

Après un début de séance désordonné, Wall Street a profité de la progression plus importante que prévu de l'indice ISM manufacturier, à un plus haut niveau en près de deux ans.

Apple a gagné près de 4%, bénéficiant toujours de la division du nominal de ses actions, et à la suite d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe à la pomme a demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d'iPhone compatibles avec la 5G pour la fin de l'année.

Le spécialiste de visioconférence Zoom s'est également distingué avec un bond de près de 41% après la révision à la hausse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel et des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

(version française Jean-Stéphane Brosse)