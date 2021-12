Wall Street se relève des pertes liées aux craintes sanitaires

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après une séance terminée nettement dans le rouge la veille dans la foulée de l'annonce d'un premier cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus aux Etats-Unis, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la pandémie.

L'indice Dow Jones a gagné 1,82%, ou 617,15 points, à 34.639,79 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 64,06 points, soit 1,42%, à 4.577,10 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 127,27 points (0,83%) à 15.381,32 points.

Le Dow Jones a enregistré son plus fort pourcentage de progression sur une séance depuis début mars, dans le sillage des gains de Boeing.

Alors que la dangerosité du variant Omicron, détecté en Afrique du Sud, n'a pas encore été déterminée, des pays à travers le monde ont pris de nouvelles mesures sanitaires et restrictions frontalières.

Les Etats-Unis, qui ont confirmé mercredi un premier cas dans le pays, en Californie, vont contraindre les assurances privées à rembourser les tests de dépistage effectués à domicile par les particuliers, comme annoncé jeudi par le président Joe Biden.

"Evidemment, il y a des préoccupations à propos d'Omicron mais il y a le sentiment que les infections ne sont pas aussi graves qu'initialement craint", a commenté Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à New York.

"Second point, les données économiques, particulièrement sur le marché du travail, sont solides", a-t-il ajouté.

Particulièrement plombées par les annonces sanitaires, les valeurs liées au secteur du voyage ont nettement rebondi au cours de la séance.

Entre l'état du marché du travail américain et les problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement, la Réserve fédérale américaine (Fed) a estimé que le terme "transitoire" n'était plus utile pour décrire la hausse de l'inflation, un virage qui laisse craindre chez les investisseurs un relèvement des taux d'intérêt plus tôt qu'attendu.

L'attention est tournée vers la publication, vendredi, des données sur l'emploi en novembre aux Etats-Unis.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le vert jeudi, au premier rang desquels celui des finances.

Côté valeurs, Boeing a signé sa plus forte hausse depuis le 24 février dernier, bondissant de 7,5% après que l'autorité de l'aviation en Chine a ouvert la voie à la levée de l'interdiction de vol du 737 MAX.

Par ailleurs, les entreprises de crédit Visa, Mastercard et American Express ont progressé de 4% ou plus.

(version française Jean Terzian)