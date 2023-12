Wall Street sans grands mouvements, le S&P-500 flirte avec le "bull market"

Wall Street sans grands mouvements, le S&P-500 flirte avec le "bull market"













Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le Nasdaq s'inscrivant légèrement en territoire négatif, à l'issue d'une séance sans grands mouvements durant laquelle le S&P-500 a toutefois atteint un nouveau record avant de perdre l'essentiel de ses gains juste avant la cloche. L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 53,58 points, à 37.710,10 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,77 point, soit 0,04%, à 4.783,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 4,04 points (0,03%) à 15.095,14 points. Les trois principaux indices de Wall Street s'acheminent tous vers une hausse mensuelle, trimestrielle et annuelle. Le S&P-500 s'est rapproché davantage de son record de clôture de janvier 2022; le dépasser aurait confirmé qu'il se trouve dans un "bull market". "C'est l'une des plus solides hausses de fin d'année que l'on ait eues, et elle a commencé avant que la Fed marque un virage mi-décembre", a commenté Ryan Detrick, stratégiste chez Carson Group à Omaha, en référence à la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine. La Fed a décidé plus tôt ce mois-ci de maintenir comme attendu ses taux d'intérêt inchangés, indiquant aussi que son cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin et signalant une baisse des taux l'an prochain. Ryan Detrick dit voir dans la séquence du S&P-500 le possible signe d'une solidité économique au cours de l'année à venir. Des données publiées dans la journée, dont les inscriptions au chômage et les ventes immobilières aux Etats-Unis, dressent le tableau d'une économie américaine qui ralentit mais demeure solide. Cette situation tend à confirmer l'hypothèse que la Fed pourrait procéder à une baisse des taux plus tôt qu'anticipé, tout en parvenant à un atterrissage doux de l'économie. Selon FedWatch, les marchés financiers misent sur une baisse des taux de 25 points de base dès le mois de mars. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services publics ont réalisé la meilleure performance, tandis que l'énergie a été le plus en repli. Côté valeurs, à noter, le recul de Boeing après avoir conseillé aux compagnies aériennes d'inspecter les derniers appareils 737 MAX pour un possible boulon desserré dans le système de commande. (version française Jean Terzian)