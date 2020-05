Wall Street sans grande tendance après une semaine correcte

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une toute petite baisse de -0,04% vendredi à Wall Street où la séance a été essentiemment animée par les craintes d'une nouvelle montée de la tension entre la Chine et les Etats-Unis, qui s'ajoute aux préoccupations strictement économiques.

L'indice Dow Jones a cédé 8,96 points à 24 465,16.

Le S&P-500, plus large, a pris 6,94 points, soit 0,24%, à 2 955,45.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 39,71 points (0,43%) à 9 324,59 points.

Cette séance terne ne fait toutefois pas oublier la performance enregistrée cette semaine par les principaux indices boursiers américains qui ont pris 3,3% pour le Dow, 3,2% pour le S&P 500 et 3,4% pour le Nasdaq.

Lors de la première journée de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire chinoise, le Premier ministre, Li Keqiang, a annoncé que Pékin voulait établir un système juridique "solide" pour assurer la sécurité nationale à Hong Kong et Macao, un projet condamné par Washington et qui a ravivé l'écho des manifestations parfois violentes de l'an dernier dans l'ex-colonie britannique.

"Ce qui a marqué tout le monde aujourd'hui, c'est la question Hong Kong/Chine" souligne Eric Freedman, investisseur en chef chez U.S. Bank Wealth Management.

"Nous pensons toujours que les préoccupations lies au COVID-19 sont au premier plan, mais les tensions sino-américaines pourraient prendre de l'ampleur."

(Nicolas Delame)