Wall Street s'offre un rebond pour la fin de semaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en forte hausse vendredi dans les premiers échanges après la dégringolade de la veille sur fond d'incertitudes quant à l'impact économique de la crise du coronavirus et de craintes d'une résurgence de l'épidémie aux Etats-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 723,23 points, soit 2,88%, à 25.851,4 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,47% à 3.076,26 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,72% à 9.750,56.

Les indices phares de New York ont chuté de plus de 5% jeudi, accusant leur plus important repli en une séance depuis le 16 mars après l'annonce d'une augmentation du nombre de cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis après plusieurs semaines de recul, qui pourrait peser sur des perspectives économiques déjà moroses.

"Il y aura toujours des gros titres sur une augmentation de cas de contamination. C'est juste un facteur que les marchés, les investisseurs et les entreprises vont devoir apprendre à gérer", a déclaré Ryan Giannotto, directeur de la recherche chez GraniteShares.

Parmi les valeurs qui profitent le plus du rebond on retrouve celles qui ont le plus souffert jeudi.

Les compagnies aériennes Southwest Airlines, United Airlines et American Airlines prennent entre 9,56% et 14,76%. L'indice S&P du secteur prend 10,4% après avoir chuté de 13,8% la veille.

En tête du Dow Jones, Boeing grimpe de 9,54% après un recul de 16% jeudi.

Dans le secteur bancaire, Bank of America, Morgan Stanley et Citigroup avancent de 2,70% à 5,27%.

En baisse, les groupes de mode Lululemon Athletica (-0,75%) et PVH (-4,76%) sont sanctionnés après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)