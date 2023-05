Wall Street s'inquiète de la dette américaine

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en légère baisse après l'annonce d'une pause dans les négociations à Washington sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,33%, ou 109,28 points, à 33.426,63 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 6,07 points, soit 0,14%, à 4.191,98 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,94 points (-0,24%) à 12.657,90 points. Sur la semaine, le Dow a néanmoins gagné 0,38%, le S&P-500 1,65% et le Nasdaq 3,04%. Il s'agit des gains hebdomadaires les plus importants depuis fin mars pour le S&P et le Nasdaq. Après une ouverture en hausse vendredi, les grands indices de Wall Street sont passés dans le rouge avec l'annonce d'une pause dans les négociations destinées à éviter aux Etats-Unis un défaut de paiement début juin en cas d'absence d'accord sur le relèvement du plafond de la dette fédérale. Les discussions entre l'administration du président démocrate Joe Biden et les chefs de la majorité républicaine à la Chambre des représentants ont été suspendues en milieu de journée et aucune date n'a été annoncée pour leur reprise. Autre facteur ayant pesé sur la tendance, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré aux patrons des banques américaines, selon CNN, qu'une consolidation du secteur pourrait être nécessaire après les déboires de plusieurs établissements, ce qui a pénalisé les valeurs des banques régionales. Le président de la Réserve fédérale a en revanche tenu des propos plus favorables aux actions. Si Jerome Powell a réaffirmé que la banque centrale américaine restait déterminée à ramener l'inflation à son objectif de 2%, il a également souligné que les conséquences des récents problèmes dans le secteur bancaire "réduisaient la pression" en faveur d'un relèvement des taux. Aux valeurs individuelles, Foot Locker a plongé de 27% après la révision à la baisse de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une faible demande et d'importantes promotions pour écouler ses stocks. Le distributeur d'articles de sport a entraîné dans sa chute Nike (-3,5%) et Under Armour (-4,2%). Morgan Stanley a perdu 2,7%, la banque ayant annoncé que son P-DG James Gorman quitterait son poste de directeur général dans l'année à venir. (Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Bertrand Boucey)