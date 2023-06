Wall Street s'inquiète à son tour des perspectives chinoises décevantes

PARIS (Reuters) - Après une séance chômée lundi pour un jour férié, Wall Street a ouvert en baisse mardi sur fond de pessimisme généralisé concernant les perspectives économiques chinoises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,49%, soit 169,28 points, à 34.129,84 points. Le Standard & Poor's 500 baisse de 0,47% à 4.388,81 points et le Nasdaq Composite recule de 0,41%, soit 56,50 points, à 13.633,1 points. La Banque populaire de Chine (BPC) a déçu, mardi, en n'assouplissant pas sa politique monétaire aussi fortement que ce qu'attendaient les marchés dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise. "La banque centrale chinoise indique clairement qu'elle prend des mesures pour soutenir l'activité, après une dynamique de croissance en affaiblissement au début du second trimestre", tempèrent les stratégistes de MUFG. "Toutefois, il est probable que d'autres mesures de relance soient nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs sur les perspectives économiques chinoises". En Bourse, Adobe baisse de 1,2% après une information du Financial Times selon laquelle son projet de rachat de la plate-forme Figma pourrait faire l'objet d'une enquête des régulateurs européens. Le projet de rachat des activités de paiement différé en Europe de Paypal par KKR profite au groupe de paiement, qui progresse de 2,8% en début de séance, mais pèse sur la performance du groupe de private equity, en baisse de 1,5%. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)