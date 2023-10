Wall Street s'inquiète à son tour de la géopolitique

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en baisse mercredi à Wall Street, les investisseurs s'inquiétant du durcissement de la situation au Moyen-Orient, tandis que de nombreuses interventions de responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale incitent à la prudence. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 44,96 points, soit 0,13% à 33.952,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,46% à 4.353,75 points. Le Nasdaq Composite cède 0,70% soit 95,17 points, à 13.438,578. La frappe contre un hôpital de Gaza mardi a ravivé les tensions au Moyen-Orient, l'Iran et le Hezbollah menaçant Israël de représailles malgré la protection militaire américaine, qui dispose de navires dans la zone. Un sommet entre les pays de la région et les Etats-Unis, destiné à contenir l'extension du conflit a par ailleurs été annulé par la Jordanie après le bombardement, ce qui pousse le pétrole à la hausse. Les inquiétudes géopolitiques s'ajoutent à l'attentisme des marchés, qui se préparent à une série de décisions de banques centrales sur les prochaines semaines, dont la Réserve fédérale le 1er novembre. Mercredi, six membres du conseil des gouverneurs s'exprimeront avant que ne soit publié le Livre beige de la Fed, support à sa politique monétaire, tandis que le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera plus tard dans la journée. Aux valeurs, Nvidia perd 3,18%, alors que les investisseurs s'inquiètent des restrictions à l'exportation des puces que les Etats-Unis comptent mettre en place (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)