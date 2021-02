Wall Street s'essouffle après des records, sous l'effet de la tech

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse mercredi après avoir atteint des records, alors que les secteurs énergétique et financier ont progressé mais que les actions des grandes entreprises technologiques ont limité les gains dans le cadre d'une rotation continue des portefeuilles d'avoirs.

L'indice Dow Jones a gagné 61,97 points (0,20%) à 31.437,80 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 1,35 points, soit 0,03%, à 3.909,88 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 35,16 points (0,25%) à 13.972,53 points.

Les remarques du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui a rassuré les investisseurs sur le maintien de taux d'intérêt bas pendant un certain temps encore afin de soutenir la croissance de l'économie et de l'emploi, n'ont fourni aucune indication sur la position de la Fed en matière de politique monétaire.

Jerome Powell a rappelé la position de la Fed sur le maintien en l'état des taux d'intérêt tant qu'une inflation prolongée ne sera pas constatée, a noté Jason Pride, directeur des investissements chez Private Wealth Glenmede, à Philadelphie. "Je ne pense pas que quoi que ce soit surprenant là dedans", a-t-il dit.

Une vague de ventes de titres Tesla et des déclins moins marqués d'Amazon, Microsoft et Apple ont tiré le Nasdaq vers le bas et ont pesé encore davantage sur le S&P-500.

L'indice de la consommation a été le principal facteur du recul du S&P-500. A l'inverse, le secteur énergétique et le secteur financier ont progressé.

Twitter a progressé de plus de 13% avant clôture, après avoir fait état la veille au soir d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes, tout en disant anticiper un bon début d'année grâce au rebond des dépenses publicitaires.

Lyft a connu un bond suite à l'annonce d'une réduction des coûts. Le service de VTC a indiqué qu'il s'attendait désormais à être bénéficiaire d'ici au troisième trimestre.

