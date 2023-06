Wall Street retrouve le sourire après trois séances de pertes

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a retrouvé le sourire après trois séances de pertes jeudi, soutenue par un regain d'appétit pour les valeurs de croissance et des propos mesurés sur les taux du président de la Fed Jerome Powell. L'indice Dow Jones a fini stable (-0,01%, ou 4,81 points, à 33 946,71 points) en raison essentiellement de la baisse des valeurs industrielles et financières. Mais le S&P-500 a gagné 16,2 points, ou 0,37%, à 4.381,89 points et, porté par Amazon (+4,26%) ou encore Apple (+1,65%), le Nasdaq Composite a avancé plus nettement, de 128,41 points (0,95%) à 13 630,61 points. Jerome Powell a déclaré jeudi devant la commission bancaire du Sénat que la Réserve fédérale pensait "se rapprocher de sa destination" et que le bon sens imposait de relever les taux à un "rythme prudent", tout en soulignant qu'une large majorité des membres du FOMC jugeait nécessaires de nouvelles hausses pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Les marchés financiers continuent de tabler à 77% sur une hausse de 25 points de base des taux de la banque centrale américaine lors de sa réunion de juillet, selon le baromètre CME FedWatch Tool. Après trois séances consécutives de pertes, le S&P 500 a navigué entre la crainte de futures hausses de taux et le rebond des "mégacap", qui l'a finalement emporté. Spirit AeroSystems a plongé de 9,4%, le fournisseur de pièces aéronautiques ayant annoncé qu'il suspendait sa production en raison d'une grève dans une usine du Kansas. Boeing a perdu 3,05%. Accenture a cédé 1,89%, la société de conseil en informatique ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes de Wall Street. (Jean-Stéphane Brosse)