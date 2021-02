Wall Street reprend son souffle après une séquence de hausse

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi au lendemain des records inscrits par ses trois indices phares grâce aux espoirs de reprise économique.

Peu après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 115,53 points, soit 0,37%, à 31.270,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,29% à 3.904,26 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,14% à 13.968,10 points à l'ouverture.

Wall Street, comme les places européennes, reprend son souffle après une séquence de hausse dans l'attente de nouvelle avancée sur le plan de relance de l'administration Biden, considéré comme l'un des moteurs de la reprise de l'économie, de même que l'amélioration de la situation sanitaire.

Les États-Unis ont fait état d'une baisse de 25% du nombre de nouveaux cas de COVID-19 la semaine dernière, le plus important recul hebdomadaire depuis le début de la pandémie, mais les autorités sanitaires ont averti que les nouveaux variants du virus pourraient compromettre cette tendance.

La saison des bénéfices du quatrième trimestre a été jusqu'à présent plus solide que prévu, ce qui permet aux analystes de tabler désormais sur une hausse de 2,4% des profits des entreprises composant l'indice S&P-500 contre une baisse attendue de 10,3% en début d'année, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Twitter, Cisco, Lyft et Mattel publieront leurs résultats trimestriels après la clôture.

En attendant, Coty déçoit après un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu en raison d'une faible demande, entraînant une chute 14,74% du groupe de cosmétiques.

L'assureur santé Centene avance de 2,36% en dépit d'un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes.

Du coté des fusions et acquisitions, Electronics Arts prend 0,73% après l'annonce du rachat pour 2,4 milliards de dollars (1,99 milliard d'euros) de Glu Mobile, un éditeur de jeux pour mobiles dont l'action grimpe de 33,76%.

Riot Blockchain et Marathon Patent gagnent respectivement 7,08% et 8,73% alors que le cours du bitcoin a atteint un nouveau record, à plus de 48.000 dollars.

(Édité par Jean-Michel Bélot)