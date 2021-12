Wall Street reprend son souffle après trois séances de hausse

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, reprenant son souffle après trois séances dans le vert, à l'approche de la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques et de décisions de banques centrales.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 148,09 points, soit 0,41%, à 35.606,66 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,21% à 4.691,34 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 0,08%, soit 12,89 points, à 15.774,09.

Les indices, qui ont profité depuis le début de la semaine d'informations jugées rassurantes sur le variant Omicron, cèdent du terrain dans un contexte de prudence des investisseurs.

Vendredi seront publiés les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, tandis que la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale américaine se tiendra les 14 et 15 décembre.

En attendant, les inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis ont diminué plus que prévu, à 184.000, le niveau le plus bas depuis septembre 1969, signe que le marché du travail continue de se resserrer, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est monté à 1,487% après la publication de cette statistique avant de repartir à la baisse de 1,2 point de base à l'ouverture de Wall Street, signe de l'hésitation des investisseurs.

Aux valeurs, Amazon est stable malgré la décision de Rome de lui infliger une amende de 1,13 milliard d'euros pour abus présumé de position dominante.

Uber abandonne près de 2% après la présentation d'une proposition par la Commission européenne visant à donner aux personnes qui travaillent par l'intermédiaire de plates-formes numériques de meilleurs droits et avantages sociaux.

Les poids lourds de la technologie, qui ont profité en début de semaine du regain d'appétit pour le risque, refluent légèrement: Alphabet, Meta Platforms et Tesla cèdent environ 0,7%.

Le compartiment de l'énergie (-0,67%) et celui de la finance (-0,73%) sont également affectés par la tendance négative, avec un repli de 1,63% pour le parapétrolier Halliburton et une baisse de 1,62% pour Citigroup dans le sillage du recul des cours du brut et des rendements obligataires.

Gamestop, pour sa part, chute de près de 4%, le distributeur spécialisé dans les jeux vidéos ayant annoncé avoir reçu de la SEC, le gendarme boursier américain, une assignation à comparaître en août dans le cadre d'une enquête sur les transactions sur ses actions.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)