Wall Street repart de l'avant après deux semaines de baisse

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a gagné plus de 1% lundi, après deux semaines consécutives de repli, portée par les signes de progrès dans le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et par une série d'importantes opérations de fusions-acquisitions (M&A).

L'indice Dow Jones a gagné 327,69 points (1,18%) à 27.993,33.

Le S&P-500, plus large, a pris 42,57 points, soit 1,27%, à 3.383,54.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 203,11 points (1,87%) à 11.056,65 points.

Les investisseurs ont été rassurés par la reprise des essais cliniques du candidat vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca, considéré comme l'un des plus avancés.

Pfizer a pris pour sa part 2,6% après avoir proposé d'étendre les essais de phase III du vaccin expérimental développé avec l'allemand BioNTech.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Nvidia a bondi de 5,8% après l'annonce de son projet de rachat du fabricant de processeurs Arm pour une somme susceptible d'atteindre 40 milliards de dollars (33,7 milliards d'euros), une opération qui devrait bouleverser le secteur des semi-conducteurs.

Oracle a aussi brillé avec un gain de 4,3% à la faveur de son projet de partenariat avec le chinois ByteDance pour poursuivre les activités de TikTok aux Etats-Unis.

Les géants de la "tech", dont la correction boursière a alimenté le mouvement de baisse des deux dernières semaines à Wall Street, ont cette fois globalement grimpé, à l'image d'Apple (+3%). Le titre Tesla, particulièrement volatil récemment, s'est envolé de 12,6%.

Citigroup a en revanche chuté 5,6% sur une information du Wall Street Journal selon laquelle les autorités fédérales américaines s'apprêtent à adresser un blâme à la banque pour son absence d'amélioration de ses procédures de contrôle du risque. Cette initiative devrait accélérer le départ du directeur général Michael Corbat même si les autorités n'ont pas réclamé sa démission, selon le quotidien.

