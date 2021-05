Wall Street repart de l'avant à l'ouverture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, regagnant la majeure partie du terrain perdu la veille tandis que les rendements obligataires confirment leur repli après les déclarations jugées rassurantes de responsables de la Réserve fédérale sur le risque d'un retour durable de l'inflation.

Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 49,14 points, soit 0,14%, à 34.361,6, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,11% à 4.192,89 et le Nasdaq Composite prend 0,33% à 13.702,89.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est pratiquement inchangé à 1,5638%, près de 13 points en dessous de son pic de la semaine dernière.

Il avait reculé mardi après les propos de Richard Clarida, le vice-président de la Fed, et de Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, soulignant la nécessité de continuer à soutenir la reprise et l'emploi même si la banque centrale se rapproche peu à peu du moment où elle devra débattre d'une réduction de ses achats de titres.

Richard Clarida a en outre relativisé l'impact de la hausse actuelle des prix en se disant confiant dans la capacité de la Fed à assurer un "atterrissage en douceur".

Ces perspectives et la baisse des rendements profitent aux poids lourds du secteur technologiques, les plus exposés à l'impact d'une éventuelle remontée des prix et des taux d'intérêt sur les valorisations: Salesforce gagne 0,78%, Cisco 0,23%, Alphabet 0,41%.

Amazon prend de son côté 0,19% après l'annonce du rachat du studio hollywoodien MGM pour 8,45 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros environ), une opération qui vise à renforcer son catalogue de cinéma face à Netflix et Disney+.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies profitent du rebond du bitcoin, qui a repassé les 40.000 dollars pour la première fois de la semaine: Riot Blockchain prend 6,87%, Marathon Digital 5,97% et Coinbase Global 1,92%.

A la baisse, le groupe de grands magasins Nordstrom cède 8,46% après une perte trimestrielle plus lourde qu'anticipé.

(Marc Angrand)