Wall Street repart de l'avant à l'ouverture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en hausse en début de séance vendredi, les investisseurs mettant de côté leurs interrogations sur la remontée des anticipations d'inflation malgré le niveau élevé des rendements obligataires.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 81,79 points, soit 0,26%, à 31.575,13 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,28% à 3.925,08 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,46% à 13.928,65 points à l'ouverture.

La veille, les principaux indices ont clôturé à la baisse avec la persistance des craintes inflationnistes tandis que les mauvais chiffres des inscriptions au chômage ont souligné la reprise fragile du marché du travail.

Après la clôture, Janet Yellen a une nouvelle fois plaidé en faveur d'un plan de relance ambitieux, indispensable selon la secrétaire d'État au Trésor pour aider l'économie américaine à se redresser complètement.

La séance sera animée notamment par les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) à 14h45 GMT après ceux dans la matinée pour la zone euro, qui ont montré que la contraction de l'activité du secteur privé avait légèrement ralenti.

Aux valeurs, Uber perd 0,92% après que la Cour suprême britannique a estimé que des chauffeurs travaillant pour le groupe de VTC pouvaient être considérés comme des salariés.

Coté résultats de société, Applied Materials gagne 8,94% après avoir publié un objectif de ventes trimestrielles au-dessus des attentes alors que la demande pour ses outils de production de semi-conducteurs profite de la pénurie mondiale de composants électroniques.

Deere, constructeur de machines agricoles et d'engins de construction, prend 7,31% après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels et plus que doublé ses bénéfices du T1.

Dans son sillage, Caterpillar s'octroie 2,67%, en tête du Dow Jones.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)