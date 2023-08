Wall Street repart à la hausse à l'ouverture

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après son repli de la veille, à la faveur des résultats bien accueillis de Walmart et Cisco, même si les interrogations demeurent sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,24% à 34.848,50 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,25% à 4.415,29 points. Le Nasdaq Composite prend 0,15% à 13.495,38 points. Les trois indices avaient fini en baisse mercredi après la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Réserve fédérale (Fed) montrant que les responsables de la banque centrale américaine étaient toujours déterminés à lutter contre l'inflation. La probabilité, selon les intervenants de marché, d'une pause dans le relèvement des taux en septembre a diminué à 86,5% contre 89% une semaine plus tôt, selon le sondage Fedwatch de CME. Aux valeurs, Walmart avance de 0,9% après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu ainsi qu'un relèvement de ses prévisions annuelles. Cisco gagne 4,5% après des déclarations encourageantes de la direction sur les opportunités créées par l'intelligence artificelle qui ont éclipsé une prévision de chiffre d'affaires annuel sous les attentes. CVS Health Corp lâche 7,7% après l'annonce de l'assureur Blue Shield of California d'abandonner le groupe américain en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques pour travailler avec Amazon (+0,2%) et d'autres afin de réduire les coûts des médicaments pour ses clients. Les autres grands assureurs, UnitedHealth et Cigna, reculent respectivement de 1,1% et de 5,7%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)