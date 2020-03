Wall Street repart à la baisse, le rebond ne dure pas

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York cède de nouveau du terrain en début de séance mercredi, l'impact de plus en plus net de l'épidémie de coronavirus sur l'économie et la santé des entreprises aux Etats-Unis l'emportant sur l'espoir placé dans les mesures de soutien annoncées par les Etats et les banques centrales.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 1.215,67 points, soit 5,72%, à 20.021,71 et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 5,42% à 2.392,13.

Le Nasdaq Composite cède 4,85% à 6.978,92 points.

Tous trois avaient fini mardi sur une progression de plus de 5% après l'annonce par la Réserve fédérale de nouvelles mesures de soutien au marché du crédit et l'évocation par l'administration Trump d'un plan de relance susceptible d'atteindre 1.000 milliards de dollars.

"On est tout simplement en mode panique", résume Peter Cardillo, chef économiste de Spartan Capital Securities à New York. "La peur de voir peut-être la déflation s'installer est probablement l'une des raisons pour lesquelles le marché se comporte de cette façon."

La tendance est plombée entre autres par la chute continue des cours du pétrole, qui a fait passer le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) sous 25 dollars.

Les compagnies pétrolières Exxon Mobil et Chevron chutent respectivement de 4,94% et 8,57%.

Emblématique des craintes liées aux retombées de la pandémie qui paralyse un nombre croissant d'activités économiques, Boeing chute de 18,91%, après avoir réclamé un plan d'aide de 60 milliards de dollars pour le secteur aéronautique américain.

De son côté, FedEx abandonne 5,48% après avoir renoncé à ses prévisions de résultats pour 2020 et annoncé des mesures de réduction de ses coûts.

