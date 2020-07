Wall Street recule, l'évolution de l'épidémie aux USA inquiète

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York cède du terrain en début de séance mardi, les risques liés à la situation sanitaire et à la reprise économique incitant aux prises de bénéfice après une période de hausse soutenue.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 184,13 points, soit 0,7%, à 26.102,9, le Standard & Poor's 500, recule de 0,43% à 3.166,01 tandis que le Nasdaq Composite cède 0,08% à 10.424,88.

Ce dernier avait inscrit un record lundi après avoir enchaîné, comme le S&P 500, cinq séances consécutives de hausse, sa plus longue séquence de progression depuis le début de l'année.

Mais le maintien à des niveaux très élevés du nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus dans de nombreux Etats américains est perçu comme une menace sérieuse pour le scénario de reprise rapide de l'économie, l'un des moteurs des marchés ces dernières semaines.

Parmi les valeurs les plus directement concernées, les compagnies aériennes United Airlines et American Airlines perdent respectivement 4,71% et 3,32% tandis que la compagnie pétrolière Occidental Petroleum cède 2,78%.

Boeing perd quant à lui 2,63% après l'annulation de commandes de 27 exemplaires de son 737 MAX par le loueur d'avions Avolon.

A la hausse, le laboratoire pharmaceutique Novavax bondit de 38,16% après s'être vu attribuer 1,6 milliard de dollars (milliard d'euros) de crédits par l'administration fédérale dans le cadre du programme d'aide au développement de vaccins contre le coronavirus.

