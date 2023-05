Wall Street recule avec Disney et les banques

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le rouge jeudi, pénalisée par le recul de Walt Disney et de plusieurs banques régionales. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 365,34 points, soit 1,09%, à 33.165,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,56% à 4.114,54 points. Le Nasdaq Composite perd 0,17%, soit 21,159 points, à 12.285,283. Le secteur financier recule de 0,91% avec le plongeon de 24% de PacWest, qui a annoncé des retraits d'argent par ses clients la semaine dernière. PacWest est l'une des banques intermédiaires faisant l'objet d'une attention particulière depuis la faillite de la Silicon Valley Bank, les investisseurs craignant pour la stabilité financière du secteur avec l'impact de la remontée des taux d'intérêt. Dans son sillage, les concurrentes Comerica, Citizens Financial, Zions baissent de 1,52% à 2,54%. Le géant Walt Disney (-8,50%) pèse aussi fortement sur la tendance après avoir annoncé la perte de quatre millions d'abonnés à son service de "streaming" Disney+ au premier trimestre. Le leader mondial dans le domaine, Netflix, voit son titre reculer de 0,75%. Côté macro, l'indice des prix à la production a progressé moins que prévu en avril, ce qui, combiné à la modération des prix à la consommation annoncée mercredi, suscite l'espoir que la Réserve fédérale pourrait mettre en pause sa campagne de hausse des taux. "Toutefois, les bonnes nouvelles concernant l'inflation sont quelque peu assombries par la situation de PacWest. C'est le facteur de peur qui dirige le marché... le fait que les dépôts ont baissé", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)