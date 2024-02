Wall Street recule à l'ouverture, l'attentisme domine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en baisse mardi dans un contexte attentiste, avant la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et des résultats trimestriels de Nvidia. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 78,00 points, soit 0,20% à 38.549,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,39% à 4.986,09 points. Le Nasdaq Composite cède 0,61% soit 95,81 points, à 15.679,843. Les marchés américains étaient clos lundi, à l'occasion du "President's day". L'actualité des entreprises devrait animer les échanges, en l'absence de déclarations ou d'indicateurs économiques majeurs.Les marchés seront néanmoins attentifs aux "minutes" de la dernière réunion de la Fed, attendues mercredi à 19h00 GMT. A lire aussi... Plusieurs indicateurs publiés la semaine dernière ont ainsi montré que les pressions sur les prix demeuraient élevées, et le compte rendu permettra de préciser le positionnement de la banque centrale. Les résultats trimestriels de Nvidia seront également attendus de pied ferme, alors que le groupe a été l'un des principaux contributeurs à la performance des actifs risqués américains en 2024. Aux valeurs, la banque américaine Capital One perd 4,7% après avoir a annoncé lundi un projet de rachat de la société de cartes de crédit Discover Financial Services dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars. Discover prend 10,8%. Walmart gagne 5,9% alors que le groupe a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires net consolidé pour 2025 supérieure aux attentes et a relevé son dividende annuel de 9%, la plus forte hausse en plus de dix ans. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)