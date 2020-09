Wall Street rebondit, regain d'appétit pour les technologiques

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse mercredi, portée par un rebond des valeurs technologiques après plusieurs séances de baisse et au lendemain du passage du Nasdaq Composite en zone de correction.

L'indice Dow Jones a gagné 439,58 points (+1,6%) à 27 940,47.

Le S&P-500, plus large, a pris 67,23 points, soit 2,02%, à 3 399,07.

Le Nasdaq Composite a avancé de 293,87 points (2,71%) à 11 141,56 points.

Selon les données de clôture, encore susceptibles de légères variations, le Dow achève sa séance sur sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 29 avril, le S&P depuis le 5 juin et le Nasdaq depuis le 14 juillet.

Tesla, particulièrement malmené ces derniers jours, a grimpé de 11% tandis qu'Apple, Microsoft et Amazon - les trois premières entreprises américaines par la capitalisation boursière - ont gagné entre 3,7% et 4,2%.

Facebook (+0,9%) et la maison-mère de Google, Alphabet (+1,5%), ont moins profité de ce regain d'appétit pour les technologiques, dont les cours paraissent plus attrayants aux yeux des investisseurs.

Depuis son record en clôture du 2 septembre, à plus de 12.000 points, le Nasdaq, à forte composante technologique, avait cédé mardi plus de 10%, entrant en territoire de correction boursière.

Aux valeurs particulières, le joaillier Tiffany a chuté de 6,4% après la remise en cause par LVMH de leur accord de fusion, ce qui a conduit le groupe américain à engager une action en justice contre le français.

