Wall Street rebondit, les valeurs chinoises et les "techs" en pointe

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi et efface une bonne partie des pertes subies lors de la séance précédente en profitant d'un regain général d'optimisme sur la conjoncture économique et du rebond marqué des valeurs chinoises cotées sur les marchés américains.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 201,8 points, soit 0,61%, à 33.101,5, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,99% à 4.149,13 et le Nasdaq Composite prend 1,43% à 12.184,06.

Ils avaient perdu respectivement 1,05%, 1,63% et 2,47% vendredi après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, dans lequel les investisseurs ont vu un nouvel argument susceptible de justifier un resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale, une perspective défavorable aux actions.

Le sentiment de marché est plus positif ce lundi après l'annonce d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires à Pékin, qui devrait favoriser la reprise de l'activité et l'allègement des tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs saluent par ailleurs les informations de presse selon lesquelles les autorités chinoises s'apprêtent à autoriser le géant des VTC Didi Global à réintégrer les principaux magasins d'applications mondiaux au terme d'une enquête sur la cybersécurité.

L'action Didi bondit ainsi de 59,3% et entraîne dans son sillage d'autres grandes valeurs chinoises cotées à Wall Street comme JD.com (+7,77%), Baidu (+4,68%) ou Alibaba Group (+7,68%).

Du côté des poids lourds de la "tech" américaine, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms et Apple prennent entre 1,4% et 2,5% tandis que Tesla monte de 2,9% après avoir cédé plus de 7% la semaine dernière.

En baisse, Twitter chute de 5,03% en réaction au dernier rebondissement en date du feuilleton de son projet de rachat par Elon Musk: le multimilliardaire a averti par courrier le réseau social qu'il pourrait renoncer à son offre s'il ne lui fournissait pas les données qu'il lui réclame sur les faux comptes d'utilisateurs.

La semaine qui commence sera dominée, pour les marchés américains, par la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, à cinq jours des décisions de la Fed.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)