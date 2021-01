Wall Street rebondit, le calme revient

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

(Reuters) - La Bourse de New York a rebondi jeudi, alors qu'un semblant de calme semble revenir dans la bataille inédite d'investisseurs particuliers contre les positions à découvert.

L'absence de mauvaise surprise dans les indicateurs américains du jour, malgré l'annonce de la plus forte récession économique depuis 1946 l'an dernier aux Etats-Unis, et un début de saison des résultats d'entreprises jugé encourageant ont aussi soutenu la tendance.

L'indice Dow Jones a gagné 300,19 points (+0,99%) à 30.603,36.

Le S&P-500, plus large, a pris 36,61 points, soit 0,98%, à 3.787,38.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 66,56 points (+0,50%) à 13.337,16 points.

Tous trois avaient perdu plus de 2% mercredi, en pleine agitation autour des positions à découvert prises par certains "hedge funds", attaquées par des investisseurs particuliers souvent regroupés sur des forums de discussion. Des intermédiaires tels que Robinhood ont en effet restreint les possibilités de transactions sur les titres concernés par cette bataille.

Au coeur de cette agitation depuis plusieurs jours, l'action GameStop a chuté de 44% alors que la valeur du distributeur de jeux vidéo avait été multipliée par plus de dix en une semaine.

Microsoft (+2,6%) et Alphabet (+1,9%) ont été parmi les principaux contributeurs au rebond de Wall Street ce jeudi.

Apple a en revanche chuté de 3,5% bien que le fabricant de l'iPhone ait enregistré pour la première fois un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à 100 milliards de dollars sur la période octobre-décembre.

Tesla (-3,3%) a subi lui aussi des prises de bénéfice après des ventes trimestrielles jugées décevantes et en l'absence de prévisions chiffrées de livraisons pour 2021.

Facebook a également cédé du terrain (-2,6%), malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, soutenu par une hausse des revenus publicitaires.

Comcast a en revanche pris 6,6% avec ses revenus trimestriels supérieurs aux prévisions.

Sur les 159 entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats avant la séance de jeudi, 83% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données Refinitiv, soit bien plus que le taux de 76% observé au cours des quatre trimestres précédents.

"Nous n'en sommes encore qu'au début et nous n'avons accompli qu'un tiers du chemin sur le S&P mais les surprises semblent plus positives que d'habitude et c'est de bon augure pour l'économie et pour les marchés", a dit Ellen Hazen, gérante de portefeuilles chez F.L.Putnam Investment Management.

(version française Bertrand Boucey)