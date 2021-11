Wall Street rebondit grâce à la distribution et les "techs"

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York rebondit timidement jeudi à l'ouverture, tirée notamment par le compartiment de la distribution et celui de la technologie, au lendemain d'une séance dans le rouge.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 18,81 points, soit 0,05%, à 35.912,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,24% à 4.699,95 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,28%, soit 44,385 points, à 15 965,956.

Les indices, qui évoluent à des niveaux records à la faveur de résultats d'entreprises globalement supérieurs aux prévisions, sont soutenus par les derniers comptes financiers des groupes de distribution.

Le compartiment des biens de consommation et celui de la distribution avancent respectivement de 0,64% et 0,58%, dans le sillage de la publication cette semaine des prévisions de Walmart (+0,35%), Target (+0,31%), Macy's (+14%) et Kohl's (+6,2%).

Le Nasdaq est lui porté par Nvidia qui bondit de 10,20%, le fondeur ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre au-dessus des attentes des analystes. Dans son sillage, Advanced Micro Devices (AMD) et Qualcomm prennent respectivement 3% et 1,4%.

Le spécialiste des équipements réseaux Cisco Systems plonge en revanche de 7,8%, pénalisé par ses perspectives pour le trimestre en cours.

L'indice des valeurs technologiques est néanmoins en hausse de 0,46%.

Coté indicateurs, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont diminué dans la semaine qui s'est achevée le 13 novembre, à 268.000, pour se rapprocher de leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19, signe d'un redressement du marché du travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont par ailleurs améliorées????????? en novembre????? avec un indice à 39,0 après 23,8 en????? ??????octobre.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)