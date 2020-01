Wall Street rebondit avec les propos rassurants de l'OMS sur le coronavirus

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi au terme d'une journée passée pour l'essentiel dans le rouge, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant favorisé un rebond des actions à l'approche du terme de la séance en exprimant sa confiance dans la capacité de la Chine à endiguer l'épidémie actuelle de coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 124,99 points, soit 0,43%, à 28.859,44, plus de 350 points au-dessus de son plus bas du jour. Le S&P-500, plus large, a pris 10,26 points, soit 0,31%, à 3.283,66.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 23,77 points (0,26%) à 9.298,93 points.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie de coronavirus qui a fait 170 morts en Chine et s'est répandue dans 18 pays mais elle a aussi exprimé sa confiance dans la capacité des autorités chinoises à enrayer l'épidémie et a exprimé son opposition à toute restriction sur les voyages ou les échanges commerciaux avec la Chine.

Aux valeurs individuelles, la journée à Wall Street a été marquée par la publication de résultats d'entreprise mitigés.

Facebook a chuté de 6,14%. Le réseau social a annoncé mercredi s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et fait état d'une augmentation de ses coûts.

Microsoft a été le principal contributeur à la hausse du Dow avec une progression de 2,82% au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, marqués notamment par de bonnes performances dans le "cloud".

De même, le titre Tesla s'est envolé de 10,3% après la publication par le constructeur de voitures électriques d'un deuxième bénéfice trimestriel consécutif. Tesla a aussi dit s'attendre à produire plus de 500.000 voitures cette année.

(version française Bertrand Boucey)