Wall Street rebondit avec les nouvelles technologies

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York rebondit mercredi à l'ouverture avec la baisse des rendements obligataires américains qui permet aux grandes capitalisations de soutenir les indices, en attendant la publication en fin de semaine d'un indicateur clé d'inflation. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 53,14 points, soit 0,16%, à 33.672,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,37% à 4.289,37 points. Le Nasdaq Composite prend 0,47%, soit 61,09 points, à 13.124,709. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui est monté récemment à un sommet de 16 ans dans la perspective d'un maintien des taux à des niveaux élevés pendant longtemps, reflue mercredi de près de cinq points de base, à 4,5153%. Le deux ans s'affiche à 5,0665%, contre 5,13% la veille. Le repli des rendements semble toutefois de courte durée, les investisseurs étant dans l'attente de la publication de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis pour le mois d'août, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed). Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a en outre déclaré mercredi n'être pas encore certain que la banque centrale en avait fini avec les hausse de taux alors que les preuves de la solidité de l'économie sont nombreuses. En attendant, les mastodontes technologiques et les valeurs de croissance comme Apple, Microsoft, Tesla et Alphabet, sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, gagnent de 0,1% à 0,8%. Amazon, lui, rebondit de 0,05%, au lendemain d'un repli de 4% lié à l'annonce d'une plainte en justice déposée par la Federal Trade Commission (FTC) pour abus de position dominante. Dans les résultats d'entreprises, Costco Wholesale est dans le vert (+0,44%) après la publication mardi soir par le grossiste d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Levi Strauss prend 2,84%, TD Cowen entamant le suivi du fabricant de jeans à "surperformance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)