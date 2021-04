Wall Street rebondit avec les indicateurs macroéconomiques et la tech

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash

(Reuters) - La Bourse de New York a franchement progressé vendredi à la faveur d'indicateurs macroéconomiques accréditant le scénario d'une accélération de l'activité aux Etats-Unis, tandis que les géants du numérique ont été recherchés avant la publication de leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,67%, ou 227,59 points, à 34.043,49 points.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 45,19 points, soit 1,09%, à 4.180,17 points, après un record en séance à 4.194,17.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 198,4 points (1,44%) à 14.016,81 points.

Sur la semaine, le Dow a néanmoins perdu 0,46%, le S&P 0,13% et le Nasdaq 0,25%. Il s'agit du premier repli hebdomadaire en cinq semaines pour le Dow et le S&P, en quatre semaines pour le Nasdaq.

Wall Street a rebondi ce vendredi après sa défaillance de la veille, due à des informations de presse selon lesquelles le président américain Joe Biden envisage d'alourdir la fiscalité sur les revenus du capital. Pour les analystes, cette réaction à chaud n'est pas appelée à durer et les marchés d'actions devraient continuer à grimper.

L'optimisme des investisseurs a été nourri par un indice composite des directeurs d'achats au plus haut depuis octobre 2008 et un bond des ventes de logements neufs aux Etats-Unis.

Surtout, la saison des résultats trimestriels bat son plein et ils concerneront la semaine prochaine, sur la seule période de mardi à jeudi, des entreprises représentant 40% de la capitalisation du S&P, au premier rang desquels des poids lourds tels que Microsoft, Alphabet, Apple et Facebook, qui ont pris entre 1,55% et 2,11% ce vendredi.

Les bénéfices du premier trimestre sont attendus en hausse de 33,9% sur un an, selon les données IBES de Refinitiv, soit la plus forte croissance depuis le quatrième trimestre 2010.

Dans l'actualité du jour en matière de résultats, Intel a toutefois perdu 5,32%, de loin la plus forte baisse du Dow Jones, après les performances décevantes de sa branche pour les centres de données et une prévision de bénéfice inférieure aux attentes pour le deuxième trimestre.

Egalement dans le rouge, American Express a cédé 1,92% après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. [L8N2MG4JS]

Snap a en revanche grimpé de 7,45% après avoir publié jeudi soir un chiffre d'affaires et un nombre de nouveaux utilisateurs de son application Snapchat supérieurs aux attentes malgré un ralentissement en Amérique du Nord.

* Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR]

* A SUIVRE LUNDI:

(version française Bertrand Boucey)