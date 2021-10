Wall Street rebondit avec les géants du numérique

par Noel Randewich et Shreyashi Sanyal

(Reuters) - La Bourse de New York a franchement rebondi mardi sous l'impulsion des actions de croissance, en premier lieu les géants du numérique, délaissées lundi dans un climat de volatilité exacerbée par les difficiles négociations au Congrès américain sur un relèvement du plafond de la dette de l'Etat fédéral.

L'indice Dow Jones a gagné 0,92%, ou 311,75 points, à 34.314,67 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 45,26 points, soit 1,05%, à 4.345,72 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 178,35 points (1,25%) à 14.433,83 points.

Il s'agit de la quatrième séance consécutive au cours de laquelle le S&P-500 varie d'au moins 1%, dans un sens ou dans l'autre. L'indice n'avait plus connu une telle volatilité depuis novembre 2020 et sept séances de rang avec des variations de 1% ou plus.

Le rebond de Wall Street a été en bonne partie alimenté par les progressions de 1% à 2% des géants du numérique Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet, en souffrance lundi.

Malgré les attaques de parlementaires américains contre son mode de fonctionnement et son impact sur la jeunesse et le débat public, Facebook a repris 2,1% après avoir chuté de près de 5% la veille en raison d'une panne mondiale qui a affecté ses plates-formes pendant plusieurs heures.

PepsiCo a avancé de 0,6% après avoir relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires annuel.

(version française Bertrand Boucey)