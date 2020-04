Wall Street rebondit avec le pétrole et l'aide du Congrès

Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a rebondi mercredi après deux séances de forte baisse à la faveur d'un redressement des cours du pétrole et de l'adoption probable par le Congrès des Etats-Unis de nouvelles mesures de soutien aux PME américaines face à la crise du coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 456,94 points (1,99%) à 23.475,82.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 62,75 points, soit 2,29%, à 2.799,31.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 232,15 points (2,81%) à 8.495,38 points.

Les 11 indices sectoriels du S&P ont terminé dans le vert au lendemain de l'adoption à l'unanimité par le Sénat américain d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelque 500 milliards de dollars. La Chambre des représentants devrait à son tour approuver ce plan jeudi.

"Les délais de réaction (en termes de plan de soutien à l'économie) ont été bien plus rapides que ce qu'on a observé en 2008. Ce à quoi on assiste, c'est à la suppression du risque extrême (tail risk-NDLR), ce qui bloque le déclin des actions et permet au marché d'analyser", dit Anik Sen, responsable mondial des marchés actions chez PineBridge Investments.

Le secteur de l'énergie s'est illustré ce mercredi avec un gain de 3,6%.

Après l'agitation du début de semaine provoquée par la chute en territoire négatif du cours à terme du pétrole brut léger américain, le marché pétrolier s'est en outre ressaisi mercredi, avec notamment un gain de plus de 19% pour le brut léger américain, à 13,78 dollars le baril, ce qui a permis de briller à Exxon Mobil (+2,86%), Chevron (+3,43%) et Schlumberger (+4,43%).

Dans l'actualité des résultats, le fabricant de semi-conducteur Texas Instruments a gagné 4,81% après un premier trimestre meilleur qu'attendu et des déclarations encourageantes pour les mois à venir.

A la baisse, Netflix a cédé 2,86% malgré une croissance supérieure aux prévisions de son portefeuille d'abonnés, le géant de la vidéo en ligne ayant expliqué anticiper un ralentissement en cas de levée des mesures de confinement.

(version française Bertrand Boucey)