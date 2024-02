Wall Street rebondit avec la détente dans l'obligataire

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi au lendemain d'une séance de net repli en raison d'une accélération inattendue de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à repousser l'assouplissement monétaire attendu par les marchés. Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 43,28 points, soit 0,11%, à 38.316,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,39% à 4.972,7 points. Le Nasdaq Composite prend 0,55%, soit 86,62 points, à 15.742,22. Les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis publiées mardi ont montré une accélération de l'inflation sur un mois en janvier à +0,3% après une hausse de 0,2% (révisé) le mois précédent, alors que le consensus tablait sur +0,2%. A lire aussi... "Ce qui est le plus déconcertant, c'est la reprise de l'inflation presque partout, et certainement dans le secteur des services, évidemment la partie la plus dynamique de l'économie", déclare Paul Nolte, conseiller en gestion de patrimoine et stratège marchés chez Murphy & Sylvest. Ces chiffres de l'inflation devraient constituer un nouveau casse-tête pour la Fed dans sa lutte contre la hausse des prix, alors que plusieurs responsables de la banque centrale américaine, comme Austan Goolsbee et Michael Barr, doivent s'exprimer dans la journée. La probabilité d'une réduction des taux de la Fed d'au moins 25 points de base en mai est tombée à 33,1% alors qu'elle était de 63% au début de la semaine, tandis que celle d'un assouplissement seulement en juin atteint désormais 78,6%, selon le baromètre FedWatch du CME Group. Sur le marché obligataire, les investisseurs ayant digéré les chiffres de l'inflation, le rendement des Treasuries à dix ans se replie, d'environ deux points de base, 4,2946%, après avoir touché mardi un plus haut de plus de deux mois, à 4,3320%. Aux valeurs, Microsoft, Nvidia et Advanced Micro Devices, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, rebondissent de 0,09% à 1,48%. Côté résultats d'entreprises, Kraft Heinz perd 4,20% après avoir fait état de ventes du quatrième trimestre en dessous du consensus. Airbnb, qui cède 5,29%, est sanctionné pour sa perte nette trimestrielle de 349 millions de dollars. Uber Technologies progresse 8,58% après l'annonce par le géant des services de VTC et de livraison de repas d'un plan de rachat d'actions de sept milliards de dollars, tandis que son concurrent Lyft s'envole de 32,47% après avoir publié un bénéfice ajusté trimestriel supérieur aux prévisions. Robinhood Markets grimpe de 14,78%, le courtier en ligne ayant publié des revenus en hausse au quatrième trimestre. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Coinbase Global, Marathon Digital ou Hut 8 gagnent de 9,85% à 12,80% alors que la capitalisation du bitcoin a dépassé les 1.000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2021, selon la plate-forme de données CoinMarketCap.com * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)