Wall Street rassurée par les résultats de Goldman Sachs et Lockheed

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les résultats trimestriels de Goldman Sachs et Lockheed Martin, jugés rassurants quant à l'impact de l'inflation et de la hausse agressive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale sur l'activité économique aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,12%, ou 337,98 points, à 30.523,8 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 42,03 points, soit 1,14%, à 3.719,98 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 96,6 points (0,90%) à 10.772,40 points.

Dernière grande banque de Wall Street à publier ses résultats du troisième trimestre, Goldman Sachs a soulagé à son tour les investisseurs avec une baisse de son bénéfice moins importante que prévu, la forte hausse de son revenu net d'intérêts ayant atténué le ralentissement de ses activités dans la banque d'investissement.

Le titre a pris 2,3% et entretenu la dynamique du secteur bancaire avec des gains de 2,6% pour JPMorgan Chase ou 3,8% pour Bank of America.

L'action Lockheed Martin a pour sa part bondi de 8,7% après l'annonce par le groupe de défense et d'armements d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et du maintien de ses prévisions annuelles, ce qui a permis au secteur des valeurs industrielles de réaliser la meilleure performance sectorielle du jour.

Autre groupe à publier ses résultats ce mardi, le géant pharmaceutique Johnson & Johnson a effacé ses gains initiaux pour terminer en léger recul de 0,35%, l'annonce de probables suppressions de postes en raison d'un ralentissement économique ayant éclipsé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Hors résultats, Apple (+0,9%) a été légèrement freiné par un article du média The Information selon lequel le géant américain a entrepris de réduire la production de son iPhone 14 Plus, un modèle de milieu de gamme dont la commercialisation a tout juste commencé.

Salesforce a gagné 4,3% à la suite d'une information au sujet d'un investissement du fonds activiste Starboard Value au capital du spécialiste des logiciels professionnels.

L'action Netflix était indiquée en forte hausse, de plus de 15%, après la clôture, la plateforme de vidéos à la demande ayant attiré beaucoup plus de nouveaux abonnés que prévu au troisième trimestre tout en se montrant un peu plus optimiste que Wall Street d'ici la fin de l'année.

(Reportage Chuck Mikolajczak, version française Bertrand Boucey)