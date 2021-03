Wall Street quasi stable malgré la baisse des banques

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est proche de l'équilibre en début de séance lundi, l'optimisme lié à la reprise économique aux Etats-Unis étant occulté par la baisse des valeurs bancaires en raison des craintes de pertes liées aux difficultés d'un fonds d'investissement.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est pratiquement inchangé à 33.079,24 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 3.971,62 points et que le Nasdaq Composite cède 0,06% à 13.130,32 points.

Si ce dernier a abandonné près de 0,6% la semaine dernière, le Dow a progressé de 1,36% et le S&P-500 de 1,57% grâce aux espoirs d'une reprise soutenue de l'économie américaine avec les progrès de la vaccination contre le COVID-19 et l'ampleur des mesures de relance.

Mais l'inquiétude domine le début de séance après les déboires de Nomura et de Credit Suisse, qui s'attendent à de lourdes pertes liées à un fonds d'investissement - Archegos selon des sources de marché - contraint de vendre d'importantes participations faute de pouvoir faire face à des appels de marge.

L'affaire, dont les retombées sont encore difficiles à mesurer, pèse sur les valeurs bancaires à Wall Street comme en Europe: Morgan Stanley, qui a vendu pour plusieurs milliards de dollars d'actions selon le Financial Times, cède 2,99%, Bank of America 1,29%, Citigroup 2,31% et J.P. Morgan Chase 1,7%.

Dans les valeurs citées parmi les participations détenues par Archegos et qui avaient chuté la semaine dernière, ViacomCBS perd encore 1,1% alors que Tencent Music reprend 3,78%.

La meilleure performance du Dow Jones est pour Boeing, qui s'adjuge 3,17% après une commande de 100 B737 MAX de Southwest Airlines (+0,69%).

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)