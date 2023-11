Wall Street prudente avant les chiffres de l'inflation aux USA

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé et sur des variations limitées à l'issue d'une séance dominée par la prudence à la veille de la publication des chiffres de l'inflation pour octobre aux Etats-Unis, qui pourraient influer sur l'évolution de la politique de taux de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 54,77 points, à 34.337,87 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 3,69 points, soit 0,08%, à 4.411.55 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,37 points (-0,22%) à 13.767,74 points. Si les investisseurs ont dû prendre en compte l'abaissement vendredi soir par Moody's de la perspective sur la note de crédit des Etats-Unis, leur attention est néanmoins essentiellement tournée vers la publication mardi des chiffres de l'inflation américaine en octobre. Ils espèrent pouvoir tirer de cette série statistique des indications sur la durée du maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé par la Fed. Les économistes s'attendent à un léger recul de l'inflation le mois dernier aux Etats-Unis, à 3,3% sur un an après 3,7% en septembre. Ils pensent cependant que l'indice "core" des prix à la consommation, qui exclut des éléments volatils, devrait rester inchangé. L'ambiance était d'autant moins à la prise de risque ce lundi à Wall Street que plane toujours la menace d'un "shutdown" de l'administration fédérale américaine à la fin de la semaine, les divisions persistantes au Congrès empêchant la conclusion d'un accord budgétaire. Aux valeurs individuelles, Boeing a gagné 4,01% après l'annonce par la compagnie Emirates d'une commande de 90 exemplaires du 777X. Bloomberg a en outre rapporté que la Chine envisageait de reprendre ses achats de 737 MAX lors du sommet du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) prévu cette semaine à San Francisco. Si Tesla a aussi brillé (+4,22%), l'exploitant britannique de stations-service EG Group ayant annoncé qu'il optait pour des unités de recharge électrique ultra-rapides Tesla pour renforcer son réseau à travers l'Europe, d'autres poids lourds de la cote ont en revanche pesé sur la tendance à l'image d'Apple (-0,86%) ou Microsoft (-0,81%). (Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Amruta Khandekar à Bangalore, version française Bertrand Boucey)