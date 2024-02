Wall Street prudente après ses récents records

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente lundi dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine prévus en fin de semaine, alors que les indices évoluent à des niveaux records. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 43,64 points, soit 0,11%, à 39.175,17 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11% à 5.094,45 points. Le Nasdaq Composite prend 0,13%, soit 20,39 points, à 16.017,21. Les échanges sont marqués par des prises de bénéfice, ce qui limite les gains, alors que le S&P 500 et le Dow Jones ont inscrit vendredi des records respectifs à 5.111,06 points et 39.282,28 points dans le sillage des prévisions de Nvidia. A lire aussi... Le géant américain des semi-conducteurs monte encore lundi, de 1,66%, après avoir franchi vendredi pour la première fois le seuil symbolique des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Berkshire Hathaway gagne 2,28%, le groupe de Warren Buffett ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023, tandis que Domino's Pizza bondit de 8,1483% à la faveur de ventes à périmètre comparable au quatrième trimestre supérieures aux attentes. Côté baisses, Moderna recule de 3,47% après le conseil de HSBC à "alléger" sur la valeur, tandis qu'Intuitive Machines plonge de 24,50% après l'annonce par le fabricant d'engins spatiaux du renversement de son module Odysseus peu de temps après avoir touché la surface lunaire. Outre les prises de profits, la tendance baissière est également alimentée par l'attente de la publication jeudi de l'indice mensuel des prix PCE aux Etats-Unis. "L'indice d'inflation des prix PCE (devrait) montrer un peu plus d'inflation, conformément aux chiffres que nous avons vus avec le CPI et le PPI, donc les marchés s'y préparent", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)