Wall Street prudente à l'ouverture en attendant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note prudente mardi, le repli des rendements obligataires offrant un peu de soutien aux actions, tandis que les résultats mitigés des entreprises incitent à une prise de risque mesurée, alors que la Réserve fédérale américaine entame une réunion de deux jours de politique monétaire. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 92,49 points, soit 0,28%, à 32.836,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,01% à 4.167,26 points. Le Nasdaq Composite cède 0,14%, soit 18,44 points, à 12.771,043. Les trois indices rebondissent prudemment d'une vente massive des actions au cours des dernières semaines après des tensions sur le compartiment obligataire et les craintes suscitées par le conflit entre le Hamas palestinien et Israël. Si la décision que rendra la Fed mercredi sur les taux ne fait pratiquement pas l'objet de doutes, les investisseurs surveilleront en revanche le ton et le sous-texte des propos de son président, Jerome Powell, pour déceler des indices sur la trajectoire à long terme des taux. Ils espèrent notamment un assouplissement du coût du crédit l'an prochain. En attendant le rendement des Treasuries à dix ans recule de plus de deux points de base, à 4,8753%, contre plus de 5% au début du mois. Le département du Trésor a par ailleurs indiqué lundi soir qu'il prévoyait d'emprunter 76 milliards de dollars de moins que prévu ce trimestre. Outre les préoccupations monétaires, les investisseurs s'intéressent également aux nombreux résultats du jour. "Les résultats de la matinée semblent mitigés. Mais la légère baisse des taux à 10 ans constitue un encouragement pour le marché", a souligné Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners. Aux valeurs, Caterpillar, considéré comme un baromètre fiable de l'économie, perd 6,58% en raison d'une hausse des stocks de ses concessionnaires et d'une baisse du carnet de commandes malgré un bénéfice trimestriel en croissance. Pfizer recule de 1,63% après avoir sa première perte trimestrielle depuis 2019. VF Corp, le propriétaire des chaussures Vans, chute de 4,43% après l'abandon de ses prévisions annuelles, citant un contexte marché difficile aux Etats-Unis et des craintes d'une demande médiocre au cours du second semestre. Dans les hausses spectaculaires, Pinterest bondit de 14,70% à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur fond de redressement du marché publicitaire. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)