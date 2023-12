Wall Street prolonge son rallye et termine en hausse

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, dans un contexte d'optimisme persistant sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale en attentant la publication d'une nouvelle série d'indicateurs cette semaine. L'indice Dow Jones a terminé pratiquement inchangé, gagnant 0,86 point (+0,002%), à 37.306,02 points. Le S&P-500, plus large, a gagné 21,37 points, soit 0,45%, à 4.740,56 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 90,89 points (0,61%) à 14.904,81 points. Les marchés demeurent soutenus par la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, la banque centrale ayant indiqué que son taux directeur avait atteint son pic, ou en était proche. "Les marchés penchent en faveur d'une baisse des taux de la Fed l'année prochaine", couplée à un atterrissage en douceur de l'économie américaine, a déclaré Tom Hainlin, responsable de la stratégie d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. Les données qui seront publiées cette semaine pourraient aider les investisseurs à affiner leurs paris sur la date à laquelle aura lieu la première baisse de taux : les marchés de swaps parient pour le moment sur deux baisses de 25 points de base d'ici juin 2024. Parmi les indicateurs de cette semaine sont attendus le nombre de nouvelles constructions de logement mardi, la confiance du consommateur mercredi, le PIB définitif pour le troisième trimestre jeudi et, vendredi, l'inflation PCE, la consommation de biens durables et l'indice de sentiment définitif du Michigan. Aux valeurs, Adobe a gagné 2,47% après que le groupe et Figma ont décidé d'abandonner leur projet de fusion à 20 milliards de dollars annoncée en septembre de l'année dernière. (Rédigé par Stephen Culp, version française Corentin Chappron et Tangi Salaün)