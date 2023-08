Wall Street progresse, rassurée par l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation américaine alimentant l'espoir que la Réserve fédérale s'abstienne de relever ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 330,43 points, soit 0,94%, à 35.453,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,9% à 4.507,79 points. Le Nasdaq Composite prend 1%, soit 137,878 points, à 13.859,894. La hausse des prix à la consommation s'est accélérée à 3,2% sur un an mais les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation plus importante, à 3,3%. Si l'on exclut l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix s'affiche en hausse de 4,7% sur les 12 mois à fin juillet, après une progression de 4,8% un mois plus tôt. "L'essentiel est que l'inflation sous-jacente continue de baisser et il y a une grande marge de manoeuvre pour que cela continue. On dirait que la Fed est à la fin de son cycle de resserrement ou qu'elle s'en approche", a déclaré Madison Faller, stratège chez JPMorgan Private Bank. Dans l'actualité des entreprises, Walt Disney a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, ce qui permet au géant du divertissement de prendre 1,71%. Le groupe de luxe Capri s'envole de 56,75% après l'annonce de son rachat par Tapestry (-8,51%) dans le cadre d'une transaction à 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros). (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)