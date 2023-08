Wall Street progresse dans l'attente de données sur l'inflation

Crédit photo © Reuters

par David French et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, marquant un rebond après les pertes de la semaine précédente et à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que les investisseurs ont privilégié les prises de position en amont de la publication, très attendue, de données sur l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 1,16%, ou 407,51 points, à 35.473,13 points. Le S&P-500, plus large, a pris 40,41 points, soit 0,90%, à 4.518,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 85,16 points (0,61%) à 13.994,40 points. Les principaux indices de Wall Street ont fini en baisse la semaine passée, dans un contexte de prises de bénéfices, après des mois dans le vert sous l'effet des inquiétudes à propos de l'économie, de résultats trimestriels mitigés et de la hausse des rendements obligataires. En dépit du recul de 0,9% de Tesla à la suite de la nomination de Vaibhav Taneja pour remplacer Zachary Kirkhorn à la direction financière du constructeur, le Nasdaq a mis fin à une série de quatre séances de repli. Le S&P-500 a rebondi lui aussi après quatre journées consécutives de baisse, tandis que le Dow Jones a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis le 15 juin. Pour la plupart, les secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels les services de communication et les finances, respectivement en hausse de 1,9% et de 1,4%. Alors que les marchés fonctionnent traditionnellement au ralenti au mois d'août, certains événements et des indicateurs économiques peuvent donner matière à penser aux investisseurs. Le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, attendu jeudi, pourrait donner des indices sur les futures décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed), après que les chiffres du chômage communiqués vendredi ont fait ressurgir des craintes que la banque centrale maintienne des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'anticipé. Si le président de la Fed de New York, John Williams, a dit s'attendre à ce que les taux d'intérêt commencent à baisser début 2024, la gouverneure Michelle Bowman a estimé que de nouvelles hausses étaient probables pour rapprocher l'inflation de l'objectif de 2% de la banque centrale américaine. La saison des résultats a, pour l'heure, été meilleure qu'attendu. D'après des données Refinitiv arrêtées vendredi, 79,1% des 422 entreprises du S&P-500 ayant communiqué leurs résultats ont dépassé les attentes. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter lundi, le recul des deux laboratoires BioNTech et Moderna - le premier nommé après avoir revu à la baisse son budget de développement à la suite de résultats trimestriels décevants, le second du fait d'un objectif de cours revu à la baisse par la banque d'investissement Leerink. Sage Therapeutics a dégringolé de plus de 53% après que le régulateur américain du médicament a refusé d'approuver une pilule inédite contre la dépression post-partum. (version française Jean Terzian)