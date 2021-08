Wall Street poursuit sa série de records, Disney brille

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur de nouveaux plus hauts vendredi, les résultats meilleurs qu'attendu de Walt Disney s'ajoutant aux signes de décélération de l'inflation observés ces derniers jours.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 52,96 points, soit 0,15%, à 35.552,81 et le Standard & Poor's 500 0,06% à 4.463,54.

Tous deux ont une nouvelle fois inscrit des records dès les premiers échanges.

Le Nasdaq Composite, lui, reste sous son record du 5 août et cède 0,05% à 14.809 points.

Walt Disney affiche une hausse de 3,21%, de loin la meilleure performance du Dow Jones, au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce entre autres au retour des clients dans les parcs à thème et de la croissance soutenue de son offre de vidéo en ligne Disney+.

Moderna et Pfizer s'adjugent respectivement 1,93% et 1,63% après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) à l'administration d'une troisième dose des vaccins contre le COVID-19 aux personnes immunodéprimées.

A la baisse, Airbnb cède 3,96% après avoir dit craindre de voir ses réservations freinées par le variant Delta du coronavirus au troisième trimestre.

Le S&P-500 affiche pour l'instant une progression de 0,6% depuis le début de la semaine, grâce à des résultats de sociétés solides mais aussi au ralentissement de la hausse des prix à la consommation annoncée mercredi, qui ont apaisé en partie et au moins provisoirement les craintes d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Celle-ci publiera mercredi le compte rendu de sa réunion de juillet, un document qui pourrait relancer le débat sur le calendrier du "tapering", la réduction progressive de ses achats d'obligations sur les marchés.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)