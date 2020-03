Wall Street poursuit sa remontée, attend le plan de relance

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi à l'exception du Nasdaq, sa deuxième séance consécutive dans le vert, en anticipant le vote par le Sénat américain d'un plan de relance de 2.000 milliards de dollars.

L'indice Dow Jones a gagné 495,64 points, soit 2,39%, à 21 200,55.

Le S&P-500, plus large, a pris 28,23 points, soit 1,15%, à 2 475,56. C'est la première fois depuis le 12 février que le S&P enregistre deux séances de hausse consécutives.

Le Nasdaq Composite a en revanche reculé de 33,56 points (-0,45%) à 7 384,30 points.

L'administration Trump et les sénateurs américains sont parvenus mercredi à un compromis sur un vaste plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) qui attend d'être voté à la Chambre haute du Congrès avant son passage à la Chambre des représentants.

La lenteur des tractations au Congrès a toutefois pesé sur les indices en fin de séance.

La perspective de voir cet accord voté avait permis à Wall Street de s'envoler mardi soir avec un indice Dow Jones enregistrant sa plus forte progression en une séance depuis 1933 (+11,37%).

Boeing profite de la perspective d'obtenir un soutien massif du gouvernement fédéral, avec une nouvelle envolée de son cours (+24%), comme la veille. Le titre de l'avionneur a gagné près de 70% en trois séances. Le cours de Boeing, symbole de la puissance industrielle américaine, reste toutefois toujours inférieur de plus de 50% à son niveau de la mi-février.

Les compagnies aériennes sont également à la fête, American Airlines Group, United Airlines Holding gagnant plus de 10% en clôture et Delta Air Lines plus de 15%.

(Noel Randewich, version française Jean-Stéphane Brosse)