Wall Street portée par les valeurs technologiques

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a monté lundi, avec une hausse marquée pour le Nasdaq qui a terminé à un record de clôture avec le dynamisme des valeurs technologiques, mais une progression nettement plus modeste pour le Dow freiné par le repli des valeurs industrielles.

Les nouvelles sur le front de l'épidémie liée au nouveau coronavirus restent mitigées: le nombre de cas de contamination ne cesse de progresser dans de nombreux Etats américains mais plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont fait état de résultats prometteurs lors d'essais sur des candidats vaccins.

L'indice Dow Jones a gagné 8,92 points (0,03%) à 26.680,87, freiné par le recul de poids lourds de l'industrie comme 3M (-2,17%) et Caterpillar (-1,66%).

Le S&P-500, plus large, a pris 27,11 points, soit 0,84%, à 3.251,84.

Le Nasdaq Composite a grimpé de son côté de 263,9 points (2,51%) à 10.767,09 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a particulièrement profité des nettes progressions des géants de la "tech" comme Amazon (+7,93%) et Microsoft (+4,3%), portés par des relèvements d'objectifs de cours avant la publication de leurs résultats trimestriels, et dans une moindre mesure Apple (+2,11%).

La "major" pétrolière Chevron a perdu 2,2% après l'annonce de l'acquisition de Noble Energy (+5,44%) pour 5 milliards de dollars.

(version française Bertrand Boucey)