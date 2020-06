Wall Street porté par l'espoir d'une reprise, le Nasdaq au plus haut

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi dans un marché où l'amélioration de la conjoncture économique et la perspective d'un nouveau plan de soutien ont nourri les espoirs d'un rebond post-coronavirus rapide.

A la clôture, le Nasdaq Composite, où les valeurs technologiques sont très représentées, a battu un nouveau record à 10.131,37 points, soit une progression de 74,89 points ou 0,74%.

L'action Apple a largement contribué à cette performance, avec un gain de 2,13%.

Les deux autres indices vedettes de Wall Street finissent aussi dans le vert: le Dow Jones gagne 0,5% (131,14 points) à 26.156,1 points et le S&P-500, plus large, prend 13,38 points, soit 0,43%, à 3.131,24.

Plusieurs statistiques économiques sont venues rassurer les investisseurs sur la reprise de l'activité aux Etats-Unis, dont le PMI flash composite, qui est remonté à 46,8 après 37,0 en mai, et les ventes de logements neufs, en hausse de 16,6% en mai quand les analystes tablaient sur 2,9%.

"L'effet cumulatif des données économiques que nous enregistrons contribue à soutenir le rebond en V observé sur les marchés d'action", note Mark Luschini, de Janney Montgomery Scott à Philadelphie.

"Il renforce les opinions selon lesquelles les actions peuvent continuer à progresser même si bon nombre des dégâts économiques vont continuer à peser un certain temps encore, comme les chiffres élevés du chômage et la reprise lente dans les secteurs des voyages, des loisirs et du divertissement."

Neuf des onze sous-indices de Wall Street ont fini en hausse. Les indices traditionnellement défensifs de l'immobilier et des services aux collectivités ont en revanche fini sur une note négative.

Sur le marché des matières premières, le contrat à terme sur le baril de Brent a perdu 1,04% à 42,63 dollars. Le brut léger américain WTI a perdu 0,88% à $40,37 le baril.

(Sinéad Carew; version française Henri-Pierre André)