Wall Street plonge après les propos de Powell sur les taux

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi après que le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré devant le Congrès américain que la banque centrale pourrait devoir relever les taux d'intérêt plus qu'attendu afin d'enrayer l'inflation toujours haute. L'indice Dow Jones a reculé de 1,72%, ou 574,98 points, à 32.856,46 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 62,05 points, soit 1,53%, à 3.986,37 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 145,40 points (1,25%) à 11.530,33 points. En déclin dès la publication des remarques préparées par Jerome Powell en amont de son audition devant une commission du Congrès, les principaux indices de Wall Street ont continué de reculer dans la dernière ligne droite de la séance. La Fed est disposée à adopter une politique plus agressive si des données économiques viennent à suggérer que des mesures plus strictes sont nécessaires pour enrayer la flambée des prix, a déclaré le patron de la banque centrale américaine. Il s'agissait des premiers commentaires de Jerome Powell depuis la publication de données montrant une accélération inattendue de l'inflation aux Etats-Unis en janvier, tandis qu'une hausse inhabituellement élevée du nombre d'emplois salariés a été enregistrée lors du premier mois de l'année. Conséquence des déclarations du patron de la Fed, les traders ont été nombreux à miser sur un relèvement des taux de 50 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale ce mois-ci. Le rendement des bons du Trésor américain sur deux ans, dont les fluctuations sont étroitement liées aux attentes à court terme sur les taux d'intérêt, a franchi le seuil des 5% pour la première fois depuis juillet 2007. Jerome Powell doit s'exprimer à nouveau mercredi devant une commission de la Chambre des représentants. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance en baisse, au premier rang desquels le secteur financier qui a reculé de 2,5%. Parmi les principaux mouvements du côté des valeurs, Rivian Automotive a décliné de 14,5% à la suite de l'annonce d'une émission d'obligations de plus de 1,3 milliard de dollars afin de renforcer ses liquidités. Tesla a fini en baisse de 3% alors que son patron, Elon Musk, a déclaré à des investisseurs avoir un projet pour produire un modèle de véhicule à taille réduite avec un coût divisé par deux par rapport à la production du Model 3. (version française Jean Terzian)