Wall Street piétine en attendant l'inflation américaine

Wall Street piétine en attendant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est stable mercredi dans les premiers échanges à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis qui pourraient faire pencher un peu plus la balance en faveur d'une nouvelle pause sur les taux en septembre. L'indice Dow Jones perd 12,86 points, soit 0,04%, à 35.301,63 points et le Standard & Poor's 500 est inchangé à 4.499,04 points. Le Nasdaq Composite cède 0,07%, soit 9,324 points, à 13.875. L'indice des prix à la consommation de juillet, attendu jeudi, devrait montrer une légère accélération en rythme annuel de 3,3% et une progression de 4,8% pour l'inflation sous-jacente, comme en juin. Mardi, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a dit que la banque centrale des Etats-Unis pourrait être en mesure de laisser ses taux inchangés, à moins d'un changement soudain dans la direction des données économiques. Toutefois, d'autres responsables de la Fed continuent de pencher pour un resserrement supplémentaire: la gouverneure Michelle Bowman a déclaré lundi que la combinaison d'une inflation toujours élevée et d'une croissance continue rendait probables de nouvelles hausses. Selon le barometre CME FedWatch, les investisseurs estiment à plus de 86% la probabilité d'un statu quo sur les taux en septembre. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)