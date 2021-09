Wall Street perplexe après le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé en raison de la perplexité des investisseurs face à la situation économique aux Etats-Unis, avec à la fois un net ralentissement des créations d'emplois et une hausse des salaires susceptible de provoquer de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,21%, ou 74,73 points, à 35.369,09 points.

Le S&P-500, plus large, a fini quasiment stable avec un recul de 1,52 point, soit 0,03%, à 4.535,43 points.

Le Nasdaq Composite a gagné de son côté 32,34 points (0,21%) à 15.363,52 points, un record de clôture.

Sur la semaine, le Dow a reculé de 0,24% alors que le S&P-500 a pris 0,58% et le Nasdaq 1,55%.

Le rapport mensuel du département du Travail publié avant l'ouverture de la séance a montré que l'économie américaine n'avait créé que 235.000 emplois non-agricoles le mois dernier, un chiffre plus de trois fois inférieur aux attentes qui confirme une détérioration de la dynamique de reprise économique.

Mais ce rapport a aussi fait état d'une hausse plus forte que prévu des salaires, susceptible d'alimenter l'inflation.

Cette double évolution devrait compliquer la tâche de la Réserve fédérale au moment où ses responsables débattent de l'opportunité de réduire son soutien à l'économie.

Si les doutes sur la vigueur de la reprise économique ont pesé sur le Dow et dans une moindre mesure le S&P, avec des reculs marqués pour les valeurs sensibles à la conjoncture comme les croisiéristes tels Royal Caribbean Cruises (-4,22%), la perspective de la prolongation d'un environnement de taux d'intérêt bas a soutenu les valeurs technologiques et donc le Nasdaq.

Parmi les valeurs entourées, Didi a pris 2,38% à la suite d'une information de Bloomberg selon laquelle la municipalité de Pékin souhaiterait voir les pouvoirs publics chinois prendre le contrôle du spécialiste local des VTC, ce qui, pour les investisseurs, permettrait de clarifier la situation du groupe.

(version française Bertrand Boucey)