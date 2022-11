Wall Street pénalisée à l'ouverture après l'avertissement de Target

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, la tendance négative étant alimentée par l'avertissement du distributeur Target sur ses prévisions de ventes pour Noël, tandis que l'explosion d'un missile en Pologne incite à la prudence.

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones grignote 10,71 points, soit 0,03%, à 33.603,63 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule cependant de 0,52% à 3.970,65 points.

Le Nasdaq Composite, pour sa part, cède 1,17%, soit 132,99 points, à 11.225,41.

Le géant américain de la distribution Target a annoncé mercredi anticiper une baisse de ses ventes pour le trimestre des fêtes de fin d'année, en raison, dit-il, de "changements spectaculaires" dans le comportement des consommateurs et d'une inflation galopante.

L'action du groupe plonge de 15%, tandis que ses concurrents Macy's et Costco Wholesale cèdent de 0,1% et 7,5% et le secteur de la distribution 2,33%.

"Dans l'ensemble, cela témoigne d'une certaine faiblesse de l'économie au niveau des consommateurs", souligne Thomas Hayes, directeur chez Great Hill Capital à New York.

"Nous sommes une économie basée sur la consommation, donc on ne veut jamais voir cela", a-t-il ajouté, faisant référence aux dépenses de consommation qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Le département américain du Commerce a cependant indiqué une heure avant l'ouverture de Wall Street que les ventes au détail aux Etats-Unis avaient progressé plus vite que prévu en octobre, de 1,3%, après une stagnation en septembre. Ces ventes ont toutefois été stimulées en grande partie par la hausse des prix de l'essence qui ont gonflé les recettes des station-services, tandis que les remboursements d'impôts, notamment en Californie, ont permis aux ménages d'accroître leur pouvoir d'achat.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, le groupe de magasins de bricolage Lowe's Companies avance de 3,36% après le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, tandis que l'équipementier automobile Advance Auto Parts plonge de 14,64% après l'abaissement de sa prévision de bénéfice ajusté annuel.

Sur le plan géopolitique, l'explosion d'un missile mardi dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne, ravive la crainte de voir le conflit s'étendre à d'autres pays voisins, même si Varsovie, l'Otan et la Maison blanche ont fait savoir pour l'heure que ce missile était vraisemblablement un tir ukrainien pour tenter d'intercepter un tir russe.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)