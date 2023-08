Wall Street ouvre sur une note mitigée, concentrée sur les indicateurs

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York hésite mercredi à l'ouverture, avant la publication d'indicateurs économiques clés et après des données montrant que l'activité économique ralentit. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 34.851,55 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 4.502,03 points. Le Nasdaq Composite prend 0,13% soit 18,01 points, à 13.961,768 points. L'indicateur PCE d'inflation, surveillé de près par la Réserve fédérale, est attendu pour 14h30 GMT, tandis que le rapport mensuel sur l'emploi sera publié vendredi. Ces deux éléments seront essentiels pour la trajectoire de la politique monétaire américaine, alors que la Fed a réaffirmé son engagement à ramener l'inflation à sa cible, tout en prévenant qu'un tel objectif requerra probablement une période de ralentissement économique. A ce titre, la deuxième estimation de la croissance du PIB au second trimestre, à 2,1% contre un consensus à 2,4%, est venue rassurer les investisseurs sur la transmission des taux à l'activité, un constat renforcé par des chiffres de l'emploi privé ADP ressortis plus faibles que prévu pour le mois d'août. Côté valeurs, Hewlett Packard Enterprise recule de 3,38%, après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires entre 7,2 milliards et 7,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, avec une médiane inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,49 milliards de dollars. HP Inc recule de 8,73%, après que le fabricant de PC a réduit ses perspectives pour l'année fiscale. La société prévoit un bénéfice compris entre 3,23 et 3,35 dollars par action, contre 3,30 à 3,50 dollars précédemment. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)