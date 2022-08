Wall Street ouvre sur une note hésitante, Powell très attendu

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert vendredi sur une note hésitante vendredi en attendant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 21,76 points, soit 0,07%, à 33.313,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 4.195,25 points.

Le Nasdaq Composite perd 0,22%, soit 27,739 points, à 12.611,526.

Les futures de Wall Street ont réduit leurs pertes à la suite de la publication, une heure avant l'ouverture, des statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages américains.

Celles-ci ont montré que l'indice des prix des dépenses personnelles (PCE) hors énergie et alimentation a augmenté de 0,1% seulement en juillet, contre +0,6% en juin et +0,3% attendu. Sur un an, cet indice dit "core PCE" a augmenté de 4,6% après une hausse de 4,8% le mois précédent.

Cette légère amélioration des pressions inflationnistes amène le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, à pencher en faveur d'une hausse de taux de 50 points de base du taux le mois prochain, a-t-il dit lors d'une interview à CNBC.

Mais les marchés attendent surtout l'intervention à 14h00 GMT de Jerome Powell, le président de la Fed, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Les observateurs espèrent y déceler des signaux sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale et sur l'ampleur des hausses de taux à venir.

"Il devrait se concentrer sur les enjeux à court terme et s'efforcer de ne laisser aucun doute sur la détermination de la Fed à lutter contre l'inflation", a indiqué dans une note Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

En Bourse, le groupe de mode Gap grimpe de 3,00% après la publication d'un bénéfice trimestriel inattendu tandis que le groupe informatique Dell Technologies perd 7,72% à la suite des prévisions décevantes.

Alibaba et JD.com prennent 3,17% et 2,20% respectivement à la faveur d'un accord entre les régulateurs chinois et américain concernant l'audit des entreprises chinoises cotées à Wall Street.

